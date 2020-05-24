شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: غلق الطرق المؤدية للمقابر 6 أيام وتُفتح لحالات الدفن فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رفع درجة الطوارئ لاستقبال أسبوع عيد الفطر المبارك بالمحافظة، فى ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي مرض كورونا المستجد.

وشدد المحافظ فى بيان، على منع التجمعات نهائيا بأى شكل من الأشكال خلال فترة العيد موجها بغلق كافة الطرق المؤدية للمقابر والجبانات لمنع المواطنين من التجمع والزيارات خلال العيد مع استثناء حالات دفن الموتى، وذلك خلال الفترة من صباح يوم الأحد الموافق 24 مايو حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو الحالي، وذلك منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

كما وجه راشد بمنع إقامة الملاهي الشعبية ورفعها في الحال مع اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تقرر غلق كورنيش النيل بكافة المناطق الواقع بنطاقها بالتنسيق مع قطاع أمن الجيزة مع رفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها وذلك حتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 30 مايو الجاري .

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وشدد راشد على المسئولين بجميع القطاعات باتخاذ كافة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظًا على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى السياق بعث اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك ، قال فيها : " بالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الجيزة اتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، شاكرين عطائكم المستمر واستمرار الجهود المخلصة لقيادة مسيرة الوطن ودفع عجلة التنمية التى تشهدها مصر كى تتبوأ مكانتها المرموقة بين دول العالم، داعيا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلي الشعب المصري العريق بكل الخير و اليمن والبركات، وان يحفظ لمصرنا الغالية امنها واستقرارها.

كما تقدم محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص التهاني للمواطنين بمناسبة حلول عيد الفطر داعيا المواطنين بالتعاون مع المحافظة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهه فيروس كورونا حفاظا علي سلامتهم و لكي تتمكن الدولة من المرور واستكمال مسيرة التنمية .