شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبى يعلن أسر 12 مرتزقا سوريا فى كمين بمعسكر اليرموك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الجيش الوطنى الليبى، اليوم السبت، من استهداف مجموعات من المسلحين التابعين لحكومة الوفاق وعدد من المرتزقة السوريين داخل معسكر اليرموك، وذلك بعد أن أوقعتهم فى كمين محكم تم استدراج المسلحين إلى داخل المعسكر.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، إن الاستهداف خلّف عددا كبيرا من القتلى في صفوف مجموعات الميليشيات المسلحة، كما قامت وحدات الجيش الليبى بأسر عدد 12 مُرتزقا من حاملى الجنسية السورية يتعبون لهذه المجموعات.

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بدورها، أعلنت القوات المسلحة الليبية، التحفظ على "26" جثة للخوارج والمليشيات والمرتزقة السوريين قتلوا فى كمين معسكر اليرموك.

وأعادت القوات المسلحة الليبية، سيطرتها على معسكر اليرموك بعد وقوع المليشيات في فخ محكم، وذلك بعد إعلان الجيش الوطني انسحابه بشكل تكتيكى من معسكر اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس، فى إطار الهدنة التى طالبت من خلالها مليشيات الوفاق بتقديم المثل وإفساح المجال للمواطنين للاستمتاع بعيد الفطر.

وتخرق الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق الهدنة التى أعلن عنها الجيش الليبى منذ أيام بدلا من التزامهم بها كما فعلت القوات المسلحة الليبية.