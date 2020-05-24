شكرا لقرائتكم خبر عن 5 ضوابط لإذاعة تكبيرات عيد الفطر بمكبرات الصوت فى المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تذيع عدد من المساجد فى محافظات مصر تكبيرات عيد الفطر المبارك عبر مكبرات الصوت الخارجية، وفقا لقرار وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، بالسماح لجميع المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة بإذاعة تكبيرات صلاة العيد.

وينشر ”الخليج 365” الضوابط التي أعلنتها وزارة الأوقاف لإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت في المساجد كما يلى:

1. السماح للمساجد التى كانت تقام بها صلاة الجمعة بإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد

2. عدم السماح بالتجمع سواء للتكبير أم للصلاة بالمساجد أو الساحات

3. عدم ترك المسجد مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد

4. تطبيق العقوبات المقررة لمخالفة قرارات منع التجمعات

5. تطبيق العقوبات المقررة لمخالفة تعليق الجمع والجماعات

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وكانت وزارة الأوقاف قررت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها بحضور نحو عشرين مصليا فقط من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعى والإجراءات الوقائية، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل بين كل مصل وآخر .

وأكدت الأوقاف على بيان هيئة كبار العلماء بشأن جواز صلاة سنة عيد الفطر بالمنازل بدون خطبة، وكصلاة أى ركعتين، مع التكبير فى الركعة الأولى سبع تكبيرات غير تكبيرة الإحرام بالصلاة، وفى الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام من الركعة الأولى، وحثنا على ذلك، فمن أدى الميسور من العبادة أكرمه الله بكامل الأجر ما دام العذر قد حبسه عن الكمال فبها .