شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و28 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

الصحة: ارتفاع عدد الحالات من إيجابى إلى سلبى لفيروس كورونا 5192 حالة

الصحة: تسجيل 727 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و28 حالة وفاة

الصحة: ارتفاع عدد الحالات المتعافية من فيروس كورونا لـ5192 حالة

التعليم: تسجيل الترقى للمعلمين يستهدف أكثر من 300 ألف عضو هيئة تدريس

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وزير التنمية المحلية: تطبيق قرارات الدولة بكل حسم ومنع أى تجمعات فى العيد

الأوقاف توجه تحية للجيش الأبيض فى العدد الجديد من مجلة الفردوس