شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة ترفع 590 طن قمامة من أوسيم والمنصورية استعدادا للعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت أجهزة محافظة الجيزة، 440 طن قمامة من نقطة تجمعات الرئيسية بالمنصورية بمركز ومدينة منشأة القناطر، بتوجيهات من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حيث أشرف اللواء لبيب، رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر، على حملة ليلية فى أوقات الحظر، لرفع تجمعات القمامة من المنصورية.

كما رفعت أجهزة المحافظة، 150 طن مخلفات من القمامة، بمركز ومدينة أوسيم، تحت إشراف اللواء أيمن السعيد، رئيس مركز ومدينة أوسيم، وتم رفع أكثر من 150 طنا من المخلفات الصلبة وتجمعات القمامة على مستوي المدينة، ومازال العمل مستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم لرفع كافة التجمعات استعدادا لاستقبال أيام عيد الفطر المبارك وللارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل بمدينة أوسيم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، استمرار قطار الإزالات خلال أجازة عيد الفطر المبارك بدون توقف، مشيرا إلى أنه لا تراجع عن استعادة كل متر من أراضى الدولة المتعدى عليها ولم يتم التصالح عليها وإزالة مخالفات البناء والتصدى لكافة محاولات البناء فى المهد وإزالتها على الفور.

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وشدد محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور اليومى خلال إجازة عيد الفطر لرصد أى حالات بناء مخالف والتعامل الحازم معها وضبط القائمين عليها، مؤكداً تحويل المخالفين للنيابة العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

وأضاف راشد، أنه تم رفع درجة الاستعداد بكافة القطاعات فى عيد الفطر المبارك خاصة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية وإدارة الأزمات بالمحافظة تعملان بشكل مستمر وعلى اتصال دائم بغرف العمليات بالمديريات الخدمية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء لرصد أية معوقات في الخدمات أو طوارئ محتملة لسرعة توفير الحلول للتيسير على المواطنين وتوفير احتياجاتهم بالشكل المطلوب.