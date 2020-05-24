شكرا لقرائتكم خبر عن يا ليلة العيد انستينا.. بهجة أم كلثوم.. وعلاقتها بالملك فاروق؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلما تسمعها اذناك تشعر ببهجة مختلفة ارتبطت كلماتها بسعادة خاصة ومشاهد تتذكرها، مع كل كلمه تنطق بها كوكب الشرق تسترجع تزاحم الناس في الأسواق في ساعات رمضان الاخيرة بحثا عن لبس العيد، أو تكدسهم في الأفران لتجهيز كعك العيد، وتتذكر فرحة الأطفال وهم يرتدون ملابس وقفة العيد وسعادتهم مع اول عيدية يستيقظون عليها.. كل هذا يحدث بمجرد سماعك لصوت ام كلثوم وهي تشدو أغنيتها الشهيرة يا ليله العيد.

ولكن هل فكرت يومًا ما اصل تلك الأغنية ولماذا اكتسبت كل هذه الشهرة ؟ وما هي علاقتها بالملك فاروق ؟ وما هي المكافأة التي حصلت عليها كوكب الشرق أم كلثوم ؟

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لمعرفة الاجابة علي هذه التساؤلات وحكاية اغنية يا ليلية العيد شاهد الفيديو التالى: