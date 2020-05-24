شكرا لقرائتكم خبر عن "يا ليلة العيد فاح شذاكى".. ابتهال عيد الفطر بصوت ملائكي للشيخ السوهاجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجى، القارئ والمبتهل، ابتهال بعنوان " يا ليلة العيد فاح شذاكى" عبر الخليج 365، للاحتفال بقدوم عيد الفطر المبارك.

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والشيخ محمد عبد الرؤوف من مواليد محافظة سوهاج، حفظ القرآن الكريم على يد والده، حيث يروى في حوار سابق لـ "الخليج 365:" أتممت حفظ القرآن الكريم على يد والدى رحمه الله، وأنا فى المرحلة الإعدادية، وكان يشجعنى ويصحبنى وأخوتى معه فى الحفلات التى يقرأ فيها القرآن الكريم وكان ينصحنا بحفظ القرآن الكريم وتجويده، وحصلت على ليسانس أصول الدين والدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر الشريف عام 2012 وشهادة عالية القراءات بمعهد قراءات سوهاج 2008، وبالنسبة للابتهالات، كانت بدايتى معها حينما سمعت فضيلة الشيخ عبد التواب البساتينى وهو من كبار المبتهلين وكنت أحفظ معظم أعماله، وأرددها بصوتى".

وحول اعتماده في الإذاعة قال السوهاجى :" تقدمت للاختبار فى الإذاعة المصرية عام 2011 وأكرمنى الله عز وجل وكتب لى القبول ثم أتممت تسجيل الربع ساعة ثم 6 فواصل، وأصبحت عضوًا بنقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، وعضو مجلس إدارة نقابة المنشدين والمبتهلين باختيار الشيخ محمود التهامى نقيب المنشدين والمبتهلين".