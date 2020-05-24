مصدر أمني: فحص فيديوهات "فتاة التيك توك" لاتخاذ اللازم بشأن ادعاء اغتصابها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني، أن الأجهزة المعنية تفحص فيديوهات ظهرت خلالها فتاة من مشاهير تطبيق "التيك توك" تدعى منة عبد العزيز، تتهم شابا باغتصابها وتصويرها بالإكراه بالاتفاق مع أصدقاءه البنات.

وقال المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - لمصراوي، إن الأجهزة الأمنية ستتخذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وظهرت "عبد العزيز" التي يتابعها آلاف الأشخاص على تطبيقي "تيك توك" و"انستجرام" في فيديوهاتها وعلى وجهها العديد من الكدمات وهي تبكي، مدعية اغتصاب شاب لها.

وعلى مدار اليومين السابقين تصدر هاشتاج "حق_منة_عبدالعزيز" إلى الأكثر تداولاً عبر تويتر، لكن سرعان ما خرجت الفتاة اليوم السبت عبر فيديو جديد رفقة الشاب لتبرئه من تهمة الاغتصاب.