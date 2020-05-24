مستند - العفو عن محسن السكري المدان بقتل سوزان تميم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

شمل قرار رئيس الجمهورية رقم (232 لسنة 2020) بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، اسم الضابط السابق محسن منير السكري، المدان في قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

وكانت محكمة النقض قضت عام 2012 بمعاقبة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بالسجن المشدد 15 عاما عن تهمة الاشتراك في القتل والتحريض، ومعاقبة محسن السكري ضابط أمن الدولة السابق بالسجن المؤبد، لاتهامه بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسجن 3 سنوات لحيازته سلاح بدون ترخيص، وذلك في القضية التي وقعت أحداثها عام 2008.

كما ضم قرار العفو الرئاسي الإفراج عن 3157 سجينا من المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وينص القرار على الآتي:

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أولا - المادة الأولى:

يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك بالنسبة للفئات التالية:

- المحكوم عليهم بالمؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى الأول من شوال عام 1441 هجرية (15 سنة). ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.