الداخلية تنفذ قرار رفع السيارات من طرق الكورنيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

بدأت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في تنفيذ قرار رفع السيارات من طرق الكورنيش بجميع المحافظات.

وكانت أعلنت وزارة الداخلية أنه عقب بدء سريان حظر تحرك المواطنين في تمام الساعة 9 مساء اليوم السبت، سيتم رفع أي سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية؛ لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها، وذلك حتى الساعة 6 صباحاً يوم السبت الموافق 30 الجاري.

وقالت الوزارة، إنه من المقرر اعتباراً من صباح أول أيام عيد الفطر المبارك لعام 1441 هــ، إغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط" مع توفير المسارات البديلة.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنه سيتم السماح بتسيير حركة السيارات بتلك المسارات البديلة، مع منع الانتظار بكافة تلك الطرق، وذلك حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 30 الجاري.