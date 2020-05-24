باستثناء حالات الدفن فقط.. محافظ الجيزة: إغلاق كافة الطرق المؤدية للمقابر والجبانات

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رفع درجة الطوارئ لاستقبال أسبوع عيد الفطر المبارك بالمحافظة، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي مرض كورونا المستجد.

وشدد المحافظ في بيان إعلامي، على منع التجمعات نهائيًا بأي شكل من الأشكال خلال فترة العيد، موجهًا بإغلاق كافة الطرق المؤدية للمقابر والجبانات لمنع المواطنين من التجمع والزيارات خلال العيد، مع استثناء حالات دفن الموتى، خلال الفترة من صباح يوم الأحد الموافق 24 مايو حتى نهاية يوم الجمعة الموافق 29 مايو الحالي، منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

كما وجّه راشد بمنع إقامة الملاهي الشعبية ورفعها في الحال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.