نشرت مغالطات واعتمدت مصادر مجهلة.. "الاستعلامات" توجه إنذارًا لرئيس تحرير "واشنطن بوست"

محمد اسماعيل - القاهرة - التقى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مساء السبت، سوداسان راجافان مدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بالقاهرة، في مقر الهيئة العامة للاستعلامات بالقاهرة.

وقال بيان من الهيئة، إن رشوان أطلع الأخير على التجاوزات المهنية التي اتصفت بها التقارير التي نشرتها الجريدة عن مصر في الفترة الأخيرة، وما تضمنته من مغالطات ومعلومات غير صحيحة، وإهدار لكل قواعد المهنة الصحفية، بالاعتماد على مصادر مجهولة، ومصادر لأفراد وجهات من خارج مصر، على عكس ما يقتضيه العمل الصحفي وفق الاعتماد الممنوح له وهو مطالعة الواقع في مصر واللجوء إلى المصادر المباشرة، والتوازن في احترام آراء الجهات المعنية، وليس الانحياز لكل ما هو سلبي حتى لو كان مجرد إدعاء مرسل، على نحو ما ورد في العديد من التقارير التي نشرها في الآونة الأخيرة.

وسلم رئيس هيئة الاستعلامات إلى مدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست"، خطابًا إلى رئيس تحرير الصحيفة يتضمن سردًا بالمخالفات المهنية التي ارتكبها المراسل في مصر، و"إنذارًا" باتخاذ الإجراءات المناسبة إزاءه التي يسمح بها القانون في مصر، والقواعد المتبعة بالعديد من دول العالم، في حالة الاستمرار في هذه التجاوزات المهنية ونشر تقارير تسيئ إلي الدولة في مصر دون أي سند من الواقع.

كما التقى رشوان -بحسب البيان- ديكلان وولش مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في مصر، حيث تم تنبيهه إلى وجود العديد من التجاوزات المهنية في بعض التقارير التي كتبها مؤخرًا.

ويذكر أن رئيس هيئة الاستعلامات سبق أن وجه إنذارًا إلى مراسل الصحيفة الأمريكية الشهر الماضي.