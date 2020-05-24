بحضور 20 مصليًا في مسجدين.. الأوقاف تقرر إقامة صلاة الجمعة يومي 6 و13 شوال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

صرح الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، بأنه في إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة وبخاصة الاقتصادية منها بضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء عقب رئاسة لجنة إدارة أزمة كورونا يوم الأحد الماضي، بما يشمل امتحانات الثانوية العامة وشهادات الدبلومات الفنية والسنوات النهائية الجامعية، قررت وزارة الأوقاف المصرية إقامة شعائر صلاة الجمعة 6 شوال 1441 هـ الموافق 29 مايو 2020 م بإذن الله تعالى بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) بحضور 20 مصليًا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعي، مع نقل شعائر صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية وشاشات التلفاز المصري.

وتم التنسيق مع الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على أن تكون إقامة صلاة الجمعة التي تليها 13 شوال 1441هـ الموافق 5 يونيو 2020 م من الجامع الأزهر بحضور عشرين مصليًا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيًا.

وتقتصر إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة على المسجد الذي تنقل منه شعائر صلاة الجمعة ، مع استمرار تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجي لتعليق العمل بدور العبادة و مناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وستناقش هذه الدراسة في النصف الثاني من شهر يونيو بإذن الله تعالى من خلال لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء الموقر، ويتم الإعلان عما ستنتهي إليه الدراسة في ضوء المستجدات والمتغيرات في حينه بعد إقرار لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء الموقر له بإذن الله تعالى.