المتحدث العسكري يهنئ الشعب المصري بعيد الفطر

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، تهنئة بعيد الفطر المبارك. وقال الرفاعي في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "عيد سعيد.. كل عام وأنتم بخير".​

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