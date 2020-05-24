أخبار مصر | عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 24 مايو 2020 01:21 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. بدء مواعيد حظر التجوال الجديدة (اعرف التفاصيل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت قبل قليل، مع دقات الساعة الثانية عشر صباحا، تنفيذ القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الخاصة بعيد الفطر المبارك، وخاصة مواعيد حظر التجوال، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن إيقاف حركة كافة وسائل النقل الجماعى خلال أسبوع العيد لمدة 6 أيام ابتداء من الأحد حتى الجمعة مع حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكدت هيئة السكة الحديد، أن يوم السبت، آخر أيام القطارات على كافة خطوط الهيئة قبل إيقافها طوال أيام عيد الفطر ابتداء من الأحد حتى الجمعة.

كما أعلنت شركة مترو الأنفاق، أن يوم السبت آخر أيام تشغيل الخطوط الثلاثة قبل إيقافها طوال أيام عيد الفطر، ابتداءً من الأحد حتى الجمعة.

في السياق، بدأ أيضا حظر التجوال مع بداية عيد الفطر، من الخامسة مساء حتى السادسة صباحا، ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة في الدولة المصرية.

قرر مجلس الوزراء، غلق حدائق القناطر الخيرية والمتنزهات والمتاحف، وغلق الحدائق العامة، ووقف أي رحلات نيلية، بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية والبيئة، ومنع التجمعات على كورنيش النيل، خلال فترة عيد الفطر المبارك، لمنع كافة أشكال الزحام والتكدس بين المواطنين.

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