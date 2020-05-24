شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة طبيبين في البحيرة بـ«كورونا».. و«النقابة»: نبحث التأمين على حياة الأطباء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة البحيرة إصابتين جديدتين لطبيبن أحدهما يعمل في مستشفى دمنهور التعليمى والآخر في مستشفى الحميات بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد إجراء المسحات لهما في مستشفي الصدر بدمنهور.

قال الدكتور أحمد قطري، الأمين العام لنقابة الأطباء بالبحيرة، إن النقابة تتابع حالتى الطبيبن بالإضافة إلى 6 حالات أخرى لأطباء في البحيرة مع المستشفيات، وندعم ونساند الأطباء الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد ونعمل على تقديم كافة أنواع الدعم لكل المصابين من الأطباء المصابين بكورونا.

وأوضح «قطرى» أن النقابة تبحث حاليا مع شركات التأمين عمل تأمين على حياة الأطباء في ظل ظروف الأزمة الحالية لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن اتحاد المهن الطبية يقدم دعم للطبيب المصاب بفيروس كورونا، بمبلغ قدره 20 ألف جنيه، وأسرة الطبيب المتوفي 50 ألف جنيه.