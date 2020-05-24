شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شرعية إقامة صلاة العيد في ظل كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شدد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإليكترونية، على إنه لا يجوز صلاة عيد الفطر جماعة خلف التليفزيون، في الوقت الذي أعلنت به مجموعة قنوات المتحدة عن بثها صلاة العيد من مسجد االفتاح العليم.
وجاء في بيان الأزهر للفتوى: «صلاة العيد شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، والأصل فيها أنها تُصلّى في الساحات والمساجد الجامعة؛ ولكن إن حال وباء كورونا دون تأديتها في الساحات جماعةً كما هو الحال هذا العيد؛ فإنه يجوز للمسلم أن يؤديها في منزله جماعة مع أهل بيته أو منفردًا بغير خطبة، على هيئتها المعلومة، وفي وقتها المعلوم، وحكمها في هذه الحالة كحكم من فاتته صلاة العيد فصلاها في بيته»..
وتابع البيان: «إذا كانت صلاة العيد تصح في البيت فإنها لا تصح خلف مذياع أو تلفاز أو بث إلكتروني مباشر؛ لأن صلاة الجماعة لا تتحق إلا إذا كان المأمومون مع إمامهم في مكان واحد أو مكان متصل به، وهذا القدر يكاد يكون متفقًا عليه بين جمهور العلماء وعامة الفقهاء، وهذا ما دلت عليه ظاهر النصوص من القرآن الكريم، والسنة النبوية، وعمل الصحابة والتابعين».
وختم البيان توضيحه بـ«لا تصح صلاة العيد في البيت عبر هذا الأثير، وللمسلم أن يصليها في بيته -دون كراهة- جماعة مع أهل بيته، أو منفردًا».
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