شكرا لقرائتكم خبر عن اتصل به هاتفياً.. شيخ الأزهر يشيد بالسيسي في جهود مواجهة كورونا ويهنئه بعيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور أحمد الطيب ،شيخ الأزهر، اتصالا هاتفيا، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وخلال الاتصال، أشاد شيخ الأزهر بالجهود المخلصة التي يبذلها السيد الرئيس من أجل رفعة الوطن والنهوض به، وخاصة الجهود الدؤوبة المبذولة لمواجهة فيروس «كورونا» المستجد، معربا فضيلته عن تقديره واعتزازه بحالة التضامن الإنساني التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس السيسي مع الدول الصديقة في مواجهة هذه الجائحة الإنسانية.

كما أشاد شيخ الأزهر خلال الاتصال بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة المصرية في الحرب على الإرهاب والتصدي له بكل حزم دون هوادة، داعيا الله تعالى أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسكينة والرضا، وأن يحفظ مصرنا العزيزة ويوفق قادتنا إلى ما فيه الخير والسداد.