شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستعلامات تنذر مراسل واشنطن بوست باتخاذ إجراءات إزاءه بسبب مخالفته المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الكاتب الصحفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مع "سوداسان راجافان"، مدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة العامة للاستعلامات، حيث أطلعه رشوان على التجاوزات المهنية التى اتصفت بها التقارير التى نشرها عن مصر فى الفترة الأخيرة، وما تضمنته من مغالطات ومعلومات غير صحيحة، وإهدار لكل قواعد المهنة الصحفية، وذلك بالاعتماد على مصادر مجهولة، وكذلك مصادر لأفراد وجهات من خارج مصر، على عكس ما يقتضيه العمل الصحفى وفق الاعتماد الممنوح له وهو مطالعة الواقع فى مصر واللجوء إلى المصادر المباشرة، والتوازن فى احترام آراء الجهات المعنية، وليس الانحياز لكل ما هو سلبى حتى لو كان مجرد ادعاء مرسل، على نحو ما ورد فى العديد من التقارير التى نشرها فى الآونة الأخيرة.

وسلم رئيس هيئة الاستعلامات إلى مدير مكتب صحيفة "واشنطن بوست"، خطاباً إلى رئيس تحرير الصحيفة يتضمن سرداً بالمخالفات المهنية التى ارتكبها المراسل وكذلك "إنذاراً" باتخاذ الإجراءات المناسبة إزاءه التى يسمح بها القانون فى مصر، والقواعد المتبعة بالعديد من دول العالم، وذلك فى حالة الاستمرار فى هذه التجاوزات المهنية ونشر تقارير تسيئ إلى الدولة فى مصر دون أى سند من الواقع.

كما التقى ضياء رشوان أيضاً مع "ديكلان وولش" مدير مكتب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية فى مصر، حيث تم تنبيهه إلى وجود العديد من التجاوزات المهنية فى بعض التقارير التى كتبها مؤخراً.يذكر أن رئيس هيئة الاستعلامات سبق أن وجه إنذاراً إلى مراسل الصحيفة الأمريكية الشهر الماضى.