جامعة أكسفورد: حظوظ نجاح لقاح فيروس كورونا 50%

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية العربية في نبأ عاجل، منذ قليل، أن جامعة أوكسفورد أكدت بأن حظوظ نجاح لقاح كورونا 50%. وبدأ باحثون بريطانيون فى تجنيد متطوعين للمرحلتين المقبلتين فى التجارب السريرية التى يأملون من خلالها فى إيجاد لقاح لفيروس كورونا هذا العام، ووفقا لتقرير لصحيفة ديلى ميل البريطانية يبحث العلماء فى مستشفى وجامعة ساوثامبتون البريطانية عن 10260 شخصًا من المنطقة لاختبار اللقاح.

ووفقا لتقرير "ديلى ميل"، بدأ العمل فى شهر يناير على اللقاح الذى تم تطويره من قبل جامعة أكسفورد وهو واحد من المتصدرين فى السباق العالمى من أجل لقاح كورونا، حيث أثبت اللقاح المسمى azd1222 أنه آمن فى 160 متطوعًا صحيًا تتراوح أعمارهم بين 18 و55 كجزء من المرحلة الأولى من التجربة.

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تتضمن المرحلتان الثانية والثالثة زيادة كبيرة فى عدد المتطوعين مع توسيع النطاق العمرى ليشمل كبار السن، الذين هم الأكثر عرضة لخطر الإصابة بمرض خطير مع العدوى.

وقال شاول فاوست، أستاذ أمراض الأطفال والأمراض المعدية فى جامعة ساوثهامبتون: "لقد مرت المراحل الأولى من تجربة المرحلة الأولى بشكل جيد للغاية ونحن ممتنون للعديد من المتطوعين من ساوثامبتون الذين قدموا لمساعدتنا فى تقييم سلامة اللقاح الجديد وإذا كان يمكن حماية الأشخاص الأصحاء من كوفيد 19".