شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رحلة استثنائية تقل 165 مصريا من العالقين بعمان لمطار مرسى علم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم السبت، رحلة طيران استثنائية، قادمة من سلطنة عمان، تقل على متنها 165 عالقا مصريا، وذلك ضمن الرحلات الاستثنائية التى تقوم بها الشركة الوطنية مصر للطيران لإعادة العالقين بالخارج تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسى.

وقال مصدر من مطار مرسى علم الدولى، إن الرحلة التى وصلت مساء اليوم من العاصمة العمانية مسقط ضمن رحلات العالقين بالخارج التى تصل لمرسى علم، حيث استقبل مطار، مؤكدًا أنه جار اتخاذ الإجراءات المتبعة لنقلهم للفندق المخصص لهم كحجر صحى بمرسى علم لمدة أسبوع.

من جانبه، قال الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة والسكان، إن هناك فريقا طبيا مدربا من رجال الطب الوقائى والحجر الصحي، فى انتظار العائدين من الخارج بمطار مرسى علم الدولي، مؤكدا أنه يتم التعامل مع العالقين بالخارج بعناية وبدقة فى تنفيذ الاختبارات الوقائية اللازمة لمواجه فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن أول مراحل الإجراءات المتبعة من قبل رجال الطب الوقائى مع العائدين من الخارج تعقيمهم وحقائبهم بمجرد وصولهم أرض المطار، ثم التأكيد عليهم فى الحفاظ على المسافات بينهم البعض، ثم أخذ عينة دم وعمل اختبار أجسام مضادة ونقلهم فى مجموعات داخل أتوبيسات مكيفة للفنادق المختلفة المخصصة للحجر الصحى مع مرافقة فريق طبى لهم طوال فترة الإقامة .

كان استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم السبت، طائرة خاصة قادمة من دولة الجزائر، تقل على متنها 4 أشخاص مصريين، وتم توقيع الكشف الطبى عليهم، وكذلك تعقيمهم وتعقيم حقائبهم استعدادا لنقلهم الحجر الصحى بأحد فنادق مرسى علم لمدة أسبوع.

وكشف مصدر من مطار مرسى علم الدولى، أن رحلة الطيران التى وصلت اليوم السبت للمطار قادمة من الجزائر من خلال طائرة خاصة، وعلى متنها 4 أشخاص، قام رجال الحجر الصحى باتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية معهم ونقلهم لأحد فنادق مرسى علم.