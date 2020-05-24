شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 3 آلاف سجين يودعون السجون بعفو رئاسى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتنفس أكثر من 3 آلاف سجين هواء الحرية، عقب خروجهم من السجن، لقضاء العيد مع ذويهم، بعد صدور قرار بالعفو عن بعض السجناء الذين تنطق عليهم شروط العفو العامة.

وجاء من ضمن المفرج عنهم: "محمود عبد السلام عطية، ومحمد موسى حسان، وعبد العليم ورداني، وبكر عبد المنعم محمد، وسعيد محمد عبد الرحمن،، ومنصور محمد حسين ووليد عبد الحي، وناجي فراج، ويوسف أمين يوسف، وحسن عبد الوهاب فضل، ومحمود عبد الحليم، ومحمد أحمد رمضان، ومحمود عبد الله محمود، وإبراهيم فهمي محمود، ومصطفى ربيع عزب، ومحمد إبراهيم عزب، ومحسن منير على حمدى السكرى، وأحمد محسن محمود، وعايد سلامة سالمان، ومحمد على الدكروني، ومحمد فتحي جمعة، وكرم ناصر طه عبد الحميد، ومحمود طه يوسف، وسماح فارس محمد، وكريم إبراهيم أبو المجد، ومحمد كمال فتحي، وحسام عز الدين أحمد".