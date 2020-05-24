شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكرى يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر: عيد سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، بالتهنئة للشعب المصرى، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، حيث نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى، تهنئة كتب عليها "عيد سعيد".



صفحة المتحدث العسكرى للقوات المسلحة العقيد أركان حرب تامر الرفاعى

يذكر أن القوات المسلحة قد تقدمت ببرقيـة تهنئـة للرئيـس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائـد الأعلـى للقـوات المسلحـة بمناسبـة حلول عيد الفطر المبارك.

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كما أصدرت وزارة الأوقاف عددا من التعليمات الخاصة بصلاة عيد الفطر المبارك، حيث أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بالوزارة، أنه بالنسبة لصلاة العيد بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها، سيتم الاقتصار على 20 مصليا فقط من العاملين بالأوقاف بکشف محدد ومقدم من رئيس القطاع الديني.

وأكد طايع على ضرورة عدم فتح المسجد أمام الجمهور على الإطلاق، والاقتصار على تشغيل مكبرات الصوت الداخلية فقط دون مكبرات الصوت الخارجية منعا لأي تجمع خارج المسجد، وارتداء جميع المصلين للكمامة، ومراعاة ترك مسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل مصل وآخر من جميع الاتجاهات.

وفيما يتعلق بتشغيل تكبيرات العيد بمكبرات الصوت بالمساجد، أكد رئيس القطاع الدينى بالوزارة أنه سيتم السماح بنقل تكبيرات عيد الفطر المبارك من الإذاعة عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمساجد، مع استمرار غلق المسجد وعدم تركه مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد.