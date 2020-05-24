شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسى بعيد الفطر ويشيد بجهود الدولة فى مواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا، بالرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، للتهنئة بعيد الفطر المبارك.

وخلال الاتصال، أشاد فضيلة الإمام الأكبر بالجهود المخلصة التى يبذلها الرئيس من أجل رفعة الوطن والنهوض به، وخاصة الجهود الدؤوبة المبذولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد، معربا فضيلته عن تقديره واعتزازه بحالة التضامن الإنسانى التى تقوم بها مصر بقيادة الرئيس السيسى مع الدول الصديقة فى مواجهة هذه الجائحة الإنسانية.

كما أشاد فضيلة الإمام الأكبر، خلال الاتصال بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة المصرية فى الحرب على الإرهاب والتصدى له بكل حزم دون هوادة، داعيا الله تعالى أن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسكينة والرضا، وأن يحفظ مصرنا العزيزة ويوفق قادتنا إلى ما فيه الخير والسداد.