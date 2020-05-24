رئيس البرلمان الليبى: البلاد تتعرض لمؤمراة هدفها انتهاك السيادة ونهب الثروات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية سكاي نيوز، فى نبأ عاجل، منذ قليل، أن رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح، أكد بأن ليبيا تتعرض لمؤامرة تتجاوز الحدود هدفها هدم الدولة وانتهاك السيادة والاحتلال ونهب الثروات.
وفى سياق منفصل، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسمارى، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لغزو ليبيا منذ أوائل العام الماضي ويرسل الآليات والأسلحة لهذا الغرض، مشيرا إلى أن عدد الأتراك الموجودين في ليبيا بلغ نحو 1500 عنصر، ويتم التجهيز لنقل 2500 عنصر آخرين لنقلهم للأراضي الليبية.
وأعرب المسماري - في مؤتمر صحفي أوردته بوابة أفريقيا، الخميس، عن استغرابه عدم إدانة الأمم المتحدة للتدخلات التركية في ليبيا، موضحا أن تركيا تواصل نقل المرتزقة إلى ليبيا ومنها إلى أوروبا، مما يهدد أمن أوروبا والملاحة في البحر المتوسط، قائلا "أردوغان يمارس البلطجة على أوروبا ويبتزها بالهجرة غير الشرعية".
وأضاف "الإخوان المدعومون من الرئيس التركي يعملون على زعزعة الاستقرار والتخريب في البلاد، وتركيا توّرد العتاد العسكري التركي من ميناء إزمير"، لافتا إلى أن الجيش الليبي تمكن من اعتقال العديد من المرتزقة السوريين في طرابلس.
ونفى الناطق العسكري باسم القيادة العامة للجيش ما تداول بشأن استهداف الجيش الليبي لمرافق صحية بطرابلس، مؤكدا أن هذه الأخبار عارية تماما عن الصحة.
واختتم المسماري المؤتمر قائلا "إن المعركة مستمرة ضد الإرهاب والأتراك ومن يتعاون معهم، وأن الجيش الليبي يقاتل من أجل الأمن وحماية البلاد من التدخل التركي".
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