بالأسماء.. عفو رئاسى عن 3157 سجينا من المحكوم عليهم فى قضايا متنوعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 231 لسنة 2020 بالعفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على عدد 3157 سجينا من المحكوم عليهم. Advertisements نشر القرار في الجريدة الرسمية.

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