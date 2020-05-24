شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدر قراراً بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 231 لسنة 2020، في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، الموافق الأول من شوال عام 1441 هجرية. Advertisements ونشر القرار في الجريدة الرسمية.

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