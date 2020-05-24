شكرا لقرائتكم خبر عن رفع السيارات من طرق الكورنيش بجميع المحافظات تنفيذا لقرارات الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الأجهزة الأمنية، منذ قليل، رفع السيارات من طرق الكورنيش بجميع المحافظات، مع بدء حظر حركة السيارات على الطرق.

حيث أعلنت وزارة الداخلية أنه من المقرر اعتباراً من مساء اليوم السبت آخر يوم فى شهر رمضان المبارك لعام 1441 هــ، وعقب بدء سريان حظر تحرك المواطنين فى تمام الساعة 9 مساءً، سيتم رفع أى سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية لمخالفتها القرار الصادر بشأن غلق تلك الطرق وعدم السماح بانتظار السيارات بها.

ويبدأ من غد الأحد أول أيام عيد الفطر، وحتى يوم الجمعة حظر حركة المواطنين اعتبارا من الخامسة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالى، وذلك فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى كانت قد أعلنتها الحكومة خلال فترة عيد الفطر.

وتتضمن الإجراءات التى سيتم تطبيقها من غدا وحتى انتهاء اجازة عيد الفطر غلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية " المولات التجارية " أمام الجمهور على مدار اليوم.

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وتوقف بالكامل جميع وسائل النقل الجماعي العامة على مدار اليوم، كما يحظر تحرك جميع حافلات الرحلات العامة أو الخاصة بين المحافظات، كما يحظر مطلقاً تحرك المراكب النيلية أو تواجد أى تجمعات أو تحركات جماعية للمواطنين، ويستمر إغلاق جميع الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ وتعليق العروض التي تُقام في دور السينما والمسارح والفاعليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

ويُستثنى من هذا القرار المخابز، محال البقالة، البدالين التموينيين، محال الخضروات أو الفاكهة أو اللحوم أو الدواجن أو الاسماك، الصيدليات، السوبر ماركت المُتواجدة خارج المراكز التجارية، أسواق الجملة على أن يقتصر العمل بها خلال ساعات حظر الانتقال أو التحرك على استلام وتسلم البضائع دون استقبال الجمهور، جميع المصانع والمخازن والمستودعات ومواقع أعمال المقاولات المرخص بها، الموانئ، المستشفيات والمراكز الطبية والمعامل الطبية، المستودعات والمخازن الجمركية، ماكينات تزويد المركبات بالوقود ومراكز الصيانة السريعة بمحطات الوقود، جميع وسائل الاعلام، خدمات طوارئ شركات الكهرباء وقطاعات توليد الكهرباء، خدمات طوارئ شركات الغاز، خدمات طوارئ شركات المياه ومحطات رفع وصرف ومعالجة وتحلية المياه، خدمات مشغلي شبكة المعلومات الدولية وشبكات الاتصالات، مراكز الخدمة والمبيعات التابعة لشركات الاتصالات، تطبيقات المشتريات الإلكترونية ومستودعاتها، بطاقات الصراف الالي، التخليص الجمركي، لجان تسويق الأقماح، جميع خدمات توصيل المأكولات والمشروبات والبضائع للعملاء سواء كان الطلب عن طريق التطبيقات الإلكترونية أو غيرها، والعاملين بأي من هذه الانشطة المستثناة، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.