شكرا لقرائتكم خبر عن خمس فوائد للحظر فى العيد .. حلقة جديدة من "جت على الجرح" مع دينا عبد العليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلط برنامج "جت على الجرح"، الذى تقدمه الزميلة دينا عبد العليم، عدد من الظواهر الذى تختفى خلال عيد الفطر المبارك مع بدء حظر التجول من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 6 صباحا.

وتضمن البرنامج الحديث حول اختفاء ظاهرة التحرش، بسبب عدم نزول البنات في الشوارع، بافضافة إلى عدم استهلاك الماكياج الذى تستهلكه البنات بشكل كبير خلال عيد الأضحى، بالإضافة إلى صلاة العيد وحرص المصريين على السهر من أجل أدائها.

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وتقدم الزميلة دينا عبد العليم، برنامج جديد يحمل اسم "جت على الجرح"، حيث يعد برنامج اجتماعى بشكل ساخر، يناقش أهم القضايا الاجتماعية وأبرز ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، حيث تقدم له معالجة مختلفة تجعل القارئ على دراية بكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، ويذاع البرنامج في الثانية عشر ظهرا يوم السبت من كل أسبوع.

وقدمت الزميلة دينا عبد العليم، العديد من البرامج المختلفة عبر صفحات الخليج 365 من قبل، ويعد برنامج "جت ع الجرح"، تجربة جديدة تسعى من خلالها لطرح القضايا الاجتماعية بطريقة ساخرة، وتناقشها فى إطار بسيط بحيث تصل إلى القارئ، فضلا عن أنها تسعى إلى البحث عن دراسات جديدة تناقش بها هذه القضايا الاجتماعية.