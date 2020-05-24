شكرا لقرائتكم خبر عن اللايك أغلي من الشرف.. ملخص اشتغالة منة ومازن علي تيك توك..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الجدل الواسع شهدتها مواقع التواصل الاجتماعى بعد تصدر هاشتاجات "حق منه عبد العزيز"، و"القبض على المغتصب مازن إبراهيم"، بعدما زعمت فتاة مراهقة من مشاهير تطبيق تيك توك انها تعرضت للاغتصاب لكن بعد حدوث صدى واسع فى وسائل الإعلام خرجت الفتاة برفقة الشباب وآخرين من أجل تكذيب الروايات والاتهامات المتبادلة.. وهذا ما نكشف تفاصيله فيما يلى.. Advertisements

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