شكرا لقرائتكم خبر عن أول لقاء بين منسي وأمير كرارة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تجسيد الفنان أمير كرارة لشخصية البطل أحمد منسي في مسلسل الاختيار تحولت صور الاثنين إلى أيقونات على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد حلقة استشهاد منسي ورجاله في ملحمة البرث.

وجسد كرارة شخصية منسى ببراعة، شهد لها الجميع حتى زوجة الشهيد منسي، المفاجأة التى اعلنها كرارة بعد حلقة استشهاد منسي أن الشهيد البطل زاره فى الحلم بعد صلاة الفجر .

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ترى ما الحوار الذى دار بينهما هذا ما نستعرضه فى الفيديو التالى ..