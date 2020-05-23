شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد صلاة عيد الفطر المبارك في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مركز الأزهر العالمي عالمى للفتوى الإلكترونية، عن مواعيد صلاة عيد الفطر الذي يحتفل به المصريين غداً، في القاهرة والمحافظات المختلفة.

ويأتي موعد صلاة الفطر حسب توقيت القاهرة والجيزة السَّاعة: 5،22 صباحًا، حسب توقيت الإسكندرية السَّاعة: 5،24 صباحًا، حسب توقيت المنصورة السَّاعة: 5،18 صباحًا، وحسب توقيت مُدن القناة السَّاعة: 5,17 صباحًا.

بينما يأتي موعد صلاة العيد في قنا السَّاعة: 5،23 صباحًا، بينما حسب توقيت مُدن البحر الأحمر السَّاعة: 5،15 صباحًا، وحسب توقيت أسوان السَّاعة: 5،26 صباحًا.

وأكد المركز أن صلاة العيد تستمر إلى قبل أذان الظهر بثلث ساعة، ولكن إن أذن الظهر فلا تُصلى؛ لفوات وقت أدائها.

وكانت قد أُعلنت دار الإفتاءِ المصريةُ أن اليومَ السبت الموافق الثالث والعشرين من شهر مايو هو المتمم لشهر رمضان لعام 1441 هجرياً، وأن غد الأحد هو أول أيام شهر شوال.

وكانت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسي، قررت نقل صلاة عيد الفطر، عبر قنوات «دي ام سي» و«سي بي سي» و«اون» و«الحياة» من مسجد الفتاح العليم، وقال المهندس حسام صالح المتحدث بإسم المتحدة، أن الحضور في الصلاة من العاملين في المسجد وعددهم لا يتجاوز ٣٠ مصلٍ، وسيتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية الصحية .

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