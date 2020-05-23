شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تبادل تهم الاغتصاب والابتزاز.. منة عبدالعزيز وصديقها: «إحنا صحاب والحوار خلص» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«مازن أخويا الكبير واتصالحنا»، هكذا عادت منة عبدالعزيز، نجمة التيك توك، مجدداً لكي يكون اسمها الأكثر تداولاً بعد ساعات من خروجها في فيديو تؤكد فيه تعرضها للاغتصاب على يد صديقها يدعي مازن.

ففي فيديو تم نشره عبر حساب مازن على موقع «فيس بوك»، ظهرت منة، وأكدت على عدم تعرضها للاغتصاب على يد صديقها قائلة: «مكنش في مشكلة بينا، في بنات وقعت بيني وبين مازن، مفيش اغتصاب هو ضربي وشوهني بس، والبنات صحابي هما اللي صورونوا والحوار خلص خلاص».

بعد أقل من ساعتين من نشر الفيديو، ظهرت منة بصحبة زوجها ومازن وشخص آخر جالسين سوياً، وتحدث مازن قائلاً: «منة قالت ان حوار الاغتصاب ده كان تحت وضع الانهيار والوضع النفسي السيء اللي كانت بتمر بيه، الكلام كله كذب»، لتقاطعه منة قائلة: «مفيش أي حاجة بينا هو اخويا الكبير واتصالحنا، وكل سنة وأنتوا طيبين».

تعود بداية القصة، إلى ظهور منة، التي يتابعها عبر حسابها على انستجرام ما يقارب الـ50 ألف شخص، بالعديد من الكدمات على وجهها وهي تبكي، لتكشف عن تعرضها لحادث اغتصاب وتصوير بالإكراه من شخص صديقها بالإتفاق مع عدد من أصدقائها البنات.

قالت منة: «فى فيديوهات اتنشرت ليا بالإكراه وضرب اغتصاب.. واحد اسمه مازن إبراهيم اغتصبنى ومصورنى بالإكراه وضاربنى وعورنى في كل جسمى، واللى منزلين الفيديوهات دى بنات صحابى متفقين معاه.. كانوا متفقين مع مازن إنهم هيغتصبونى ويضربونى وهيصورونى.. أنا عايزه حقى.. مش عشان أنا يتيمة أو معرفتش العيب من الصح أو معرفتش الغلط».

وعلى الفور، بدأ اسم منة يتصدر محركات البحث، ومن المعلومات المنشورة عبر حسابها أنها متزوجة، وتحرص على نشر العديد من الفيديوهات التي تجمعها بزوجها أو بمفردها، حيث أن حسابها على تطبيق الفيديوهات «تيك توك» يتابعها عليه 83 ألف متابع.

وكان قد تحول هاشتاج (#حق_منة_عبدالعزيز) وهاشتاج (#القبض_علي_المغتصب_مازن_ابراهيم) إلى الأكثر تداولاً عبر تويتر، ومن خلالهما قدم الكثير من مستخدمي موقع التدوين تويتر الدعم لمنة مطالبين بضرورة القبض على الشخص الذي اتهمته بالاغتصاب.

في المقابل، خرج مازن إبراهيم، الشاب الذي تتهمه منة باغتصابها، صباح اليوم، بمجموعة من الفيديوهات عبر حسابه على «فيس بوك»، للرد على إتهام منة، كاشفاً عن تعرضها للعديد من الأزمات العائلية والنفسية، مؤكدا على أن العلاقة بينهما كانت طيبة وعلاقة صداقة وكان دائم مساعدتها.

Advertisements

وطالب إبراهيم في الفيديو برغبته في الذهاب للطب الشرعي وتوقيع الكشف عليها للتأكد من عدم تعرضه لها، كما كشف عن تعرضه لعملية ابتزاز من منة للحصول على الأموال.