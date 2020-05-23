مواعيد حظر التجوال في العيد وغلق كامل لكافة المطاعم والمحلات في العيد

أعلن رئيس الوزراء الآن، الدكتور مصطفي مدبولي، أن الحكومة المصرية قررات إتخاذ إجراءات إحترازية جديدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وللحد من إنتشاره مع حلول عيد الفطر المبارك حيث سيتم تشديد الإجراءات في العيد مع العلم أنه المهم هو فترة ما بعد العيد والتي يجب أن يعي فيها المواطنين أنه لن يختفي الفيروس تماما ولكن سنتعلم التعايش معه.

مواعيد حظر التجوال في العيد

أكد مصطفي مدبولي أنه بداية من يوم الأحد القادم 24 مايو ولمدة 6 أيام سيتم تطبيق حظر التجوال من الساعة الخامسة مساءا وحتى السادسة صباحا وذلك للحد من التجمعات في العيد والتي من شأنها أن تزيد من أنتشار فيرو كورونا المستجد، ومن المفترض أن تكون أجازة العيد من يوم الأحد وحتي يوم الثلاثاء لكن سيتم تتطبيق قرارات حظر التجوال الجديدة طوال الأسبوع تحسبا لحدوث أي تجمعات في نهاية الأسبوع.

وأكد علي انه سيتم غلق كافة المحلات التجارية والمولات والمطاعم وأيقاف المواصلات العامة كذلك المواصلات بين المحافظات طوال ايام العيد بشكل كامل لضمان عدم تجمهر المواطنين.

قرارات حظر التجوال الجديدة

أعلن أيضا الدكتور مصطفي مدبولي أن بداية من يوم السبت 30 مايو سيتم تطبي حظر التجوال من الساعة الثامنة مساءا وحتي الساعة السادسة صباحا لمدة أسبوعين وأضاف إلى أنه من بعد منتصف يونيو سيتم الإعلان عن عودة الأنشطة الرياضية ومراكز الشباب واتخاذ إجراءات احترازية من أجل إعادة الشعائر الدينية وفتح المطاعم.