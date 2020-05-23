شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الازهر يتبادل التهانى مع الملك حمد بن عيسى ملك البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبادل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، التهنئةَ بمناسبة عيد الفطر المبارك. وخلال الاتصال الهاتفي، أعرب الإمام الأكبر شيخ الأزهر عن تقديره لدور الملك حمد في نشر قيم التعايش والسلام، ودعم مبادرات الأخوة الإنسانية، وجهود جلالته في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، سائلًا المولى- عز وجل- أن يُعيد هذه المناسبة على مملكة البحرين ملكًا وحكومةً وشعبًا، والأمتين العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات. من جانبه، أكَّد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عن تقدير مملكة البحرين للأزهر الشريف وشيخه الإمام الأكبر ، مشيدًا بالجهود التي يقودها شيخ الأزهر الشريف في نشر التسامح والأخوة ومواجهة الفكر المتطرف ونشر الوسطية والاعتدال، داعياً المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة على المسلمين والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.

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