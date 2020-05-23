شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يطالب المواطنين الابتعاد عن التجمعات خلال زيارة المقابر فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناشد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، المواطنين الابتعاد عن التجمعات عند زيارة المقابر خلال إجازة العيد كإجراء احترازى حرصًا على سلامتهم ولمساعدة الجهود التى تبذلها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة أن يتعاون الجميع باعتبارهم شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة .

وطالب محافظ القاهرة، المواطنين عند التوجه للمقابر بمراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم وعدم التواجد لفترات طويلة حرصًا على صحتهم .

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كان وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء وهيئة نظافة وتجميل القاهرة بالاستمرار فى تكثيف حملات وأعمال النظافة ورفع المخلفات خاصة خلال ايام عيد الفطر المبارك .

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء باستغلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية فى العيد فى تكثيف حملات تطهير وتعقيم المنشآت العامة والشوارع كإجراء احترازى ووقائى مؤكدًا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة القيام بحملات تعقيم موسعة بالشوارع والمؤسسات الحكومية وأماكن التجمعات والأسواق على أن تتم هذه الحملات بصفة يومية صباحًا ومساءً .

وأعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدى لأى محاولة للبناء المخالف أثناء إجازة عيد الفطر المبارك موجهًا رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها لعدم السماح للمخالف بتكرار المخالفة مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .