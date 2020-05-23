أخبار مصر | شاهد| "سلام سلام".. أغنية جديدة من إنتاج القوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر شاهد| "سلام سلام".. أغنية جديدة من إنتاج القوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر المتحدث العسكرى عقيد أركان حرب تامر الرفاعي، عبر الصفحة الشخصية له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أغنيه بعنوان "سلام سلام" من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بمناسبة انتهاء آخر حلقات مسلسل الاختيار َالذي كان يذاع طوال شهر رمضان المبارك، عن قصة بطولات أبطال القوات المسلحة المصرية في مكافحة الإرهاب، وعرض بطولات الشهداء الذين استشهدوا في سبيل الوطن والأرض، ومنهم العقيد أركان حرب شهيد بطل أحمد صابر المنسي.

وظهر في بداية الأغنية المصورة على صفحة المتحدث العسكرى وكذلك الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الممثل " أمير كراره" والذى كان يؤدي دور الشهيد أحمد المنسي في مسلسل الاختيار مع ابن الشهيد في المقابر.

وكانت الأغنية "سلام سلام" بصوت الفنانة "أصالة " وتضمنت عددًا

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