أخبار مصر | محافظ القاهرة يناشد المواطنين بالابتعاد عن زيارة المقابر

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محافظ القاهرة يناشد المواطنين بالابتعاد عن زيارة المقابر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، المواطنين البعد عن التجمعات عند زيارة المقابر خلال إجازة العيد، كإجراء احترازي، حرصًا على سلامتهم ولمساعدة الجهود التى تبذلها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا ضرورة أن يتعاون الجميع باعتبارهم شركاء فى المسئولية حتى انتهاء الأزمة.

وطالب محافظ القاهرة، المواطنين عند التوجه للمقابر بمراعاة الاشتراطات الصحية وارتداء الكمامات والحرص على تباعد المسافات بينهم وعدم التواجد لفترات طويلة حرصًا على صحتهم.

في سياق أخر، أكد محافظ القاهرة، أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين خلال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أن جميع المخابز ستعمل بكامل طاقتها خلال أيام العيد كما تم تشديد إجراءات الرقابة عليها لضمان إنتاج خبز مطابق للمواصفات.

وطالب محافظ القاهرة، وفقا لبيان صحفي، اليوم، الأجهزة التنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحال العامة، لضبط الأسعار ومنع الإستغلال واحتكار السلع.

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وشدد على مديريات الطب البيطري والصحة والتموين ومباحث التموين، لعمل حملات مشتركة للمرور علي كافة منافذ البيع والمحلات التي تقوم ببيع وتوزيع الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.

محافظ القاهرة يشدد على إلزام السائقين بارتداء الكمامات

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رفع درجة الاستعداد بغرف عمليات الديوان العام والاحياء والتنسيق مع شركات المياه والصرف الصحى والكهرباء والغاز، استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى تخصيص الخط الساخن 15496 لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد مع المتابعة الميدانية.

ويأتي ذلك تفعيلًا لقرارات رئيس مجلس الوزراء واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع التجمعات واستمرار، غلق كافة المراسي النيلية والمراكب العائمة والحدائق والمتنزهات العامة والصالات الرياضية والكافيهات والمطاعم والملاهي الليلية ومراكز الشباب والأندية الرياضية والشعبية وقاعات الأفراح ودور المناسبات ومحلات السايبر نت والبلايستيشن وكافة الأسواق العشوائية الغير مطابقة للاشتراطات الصحية.

كما شدد محافظ القاهرة على هيئة النقل العام بزيادة عدد الأوتوبيسات، وتقليل زمن التقاطر بينها خلال الفترة السابقة لعيد الفطر المبارك والتى تشهد كثافات كبيرة من المواطنين لمنع التكدس والزحام، مع التأكيد على إرتداء السائقين والعاملين للكمامات حرصًا على الصحة العامة.