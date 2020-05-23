أخبار مصر | عاجل.. قرار جمهوري بالعفو عن 3157 سجينا

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. قرار جمهوري بالعفو عن 3157 سجينا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 232 لسنة 2020، بالعفو عن بعض المحكوم عليهم من نزلاء السجون.

ونص القرار على أن يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على 3157 محكوما عليهم، الواردة أسماؤهم وأرقام قضاياهم بالكشوف المرفقة، وأولهم محمود أحمد حلمي حسن، وآخرهم يوسف إسماعيل محمد عبدالجابر، وذلك ما لم يكن أي منهم محكومًا عليه في قضايا أخرى.