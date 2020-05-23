أخبار مصر | عاجل| "الخليج 365" توجه رسالة مهمة للمصريين بشأن "كورونا".. والأرصاد الجوية: سقوط أمطار في هذا الموعد

كتب هاني نصر العربي في السبت 23 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل| "الخليج 365" توجه رسالة مهمة للمصريين بشأن "كورونا".. والأرصاد الجوية: سقوط أمطار في هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بتساءل المصريون، عن حالة الطقس خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، على الرغم من أن الموطنين سيمكثون معظم أوقاتهم في المنزل حفاظًا على سلامتهم وصحة أفراد أسرتهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" المنتشر.

وانتهزت "الخليج 365" هذه الفرصة لتقدم خالص التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك للشعب المصري العظيم والأمة الإسلامية، ووجه الدكتور مصطفى ثابت، رئيس التحرير التنفيذي، رسالة مهمة للمواطنين بشأن فيروس كورونا، بضرورة توخي الحذر واتباع كافة تعليمات وإجراءات الحكومة ومنظمة الصحة العالمية، حفاظًا على سلامتهم من كل مكروه، مطالبًا المواطنين بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، وتمنى أن ينعم الله علينا في هذه المناسبة بمزيد من السلام والطمأنينة ورفع البلاء عن مصر والعالم أجمع.

"الخليج 365" تستعرض في السطور التالية حالة الطقس خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، وفقًا لبيان هيئة الأرصاد الجوية، تصريحات خبراء الطقس.

- حالة الطقس بدأت في التحسن منذ صباح أمس الجمعة على السواحل الشمالية والقاهرة.

- يستمر هذا التحسن اليوم السبت ليشمل مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء.

- يكون الطقس من معتدل إلى حار على أغلب المناطق شديد الحرارة فقط على جنوب الصعيد.

- تراجع درجات الحرارة بمعدل يصل لـ10 درجات عن طقس يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

- حالة الطقس تشهد استقرارًا حتى يوم الجمعة المقبل.

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- التغير في حالة الطقس نتيجة انخفاض في طبقات الجو العليا ما يعمل على انخفاض الحرارة بشكل أكبر.

- يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة.

- تتراوح درجات الحرارة على القاهرة خلال الأيام المقبلة بين 32 و29 درجة.

- السواحل الشمالية من 26 إلى 25 درجة وعلى الصعيد من 39 إلى 36 درجة.

- الشبورة المائية تعود للظهور في الصباح الباكر في ظل الاستقرار في الاحوال الجوية على القاهرة والوجه البحري.

- تتواجد فرص لسقوط أمطار غدًا الأحد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة تكون متوسطة الشدة تقل حدتها كلما اقتربنا من القاهرة.

- تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية خلال الأيام المقبلة.

- وجود نشاط للرياح اليوم وغدًا الأحد على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد.

- تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.