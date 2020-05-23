شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية مواطن دخل مستشفى حكومي بالإسكندرية حاملًا كف يده في كيس بلاستيك (صور صادمة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مستشفي أبوقير العام في الإسكندرية إجراء عملية جراحية دقيقة ومعقدة استمرت قرابة ٨ ساعات شارك فيها ١١ من الأطباء المتخصصين والتمريض، مساء أمس لإعادة يد مبتورة نهائياً إلى صاحبها بنسبة نجاح كبيرة .

وقال الدكتور أحمد محمد إبراهيم، مدير مستشفى أبوقير العام في الإسكندرية، إن العملية الجراحية لرجل يدعى السيد رجب ٤٧ سنة، تاجر أعلاف ودواجن ونتيجة لوجود خلافات بينه وبيم تجار آخرين في منطقه العصافرة، شرق المحافظة، تم بتر يده اليسرى تماما وقدم بها إلى إلمستشفى ووضع يده المبتورة في كيس بلاستيك.

واوضح مدير المستشفي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن رجب يعاني من مرض السكر ولديه بتر في قدمه تحت الركبه اليمني نتيجه حادثه قطار منذ الصغر.

و تابع:«حضر المستشفي عصر الجمعة 9/5/2020 ببتر كامل لليد اليسري ونزيف واليد ملفوفه في كيس وتمت عمل الإسعافات الأوليه في الاستقبال وادخاله بسرعه غرفه العمليات».

وقال إن الفريق الطبي قام بتثبيت المفصل ثم بدأ فريق جراحة التجميل إصلاح الأوتار القابضة لليد ثم اصلاح شرايين وأعصاب اليد ثم إصلاح الأوتار الباسطة لليد ثم إصلاح الأوردة وخياطة الجلد واستغرق وقت إجراء العملية ٨ ساعات متواصلة، مشيراً إلى انه تم توفير وحدتين دم وبلازما أثناء العملية.

جراحة نادرة لاعادة يد مبتورة نهائيا بمستشفي حكومى في الإسكندرية

ولفت إلى أن العملية تمت بنجاح والحالة مستقرة وبدأ في تحريك أصابع اليد ومفصل الرسغ وجرى عمل غيارات على الجرح ويحتاج المريض إلى فتره تأهيل وعلاج طبيعي بعد ذلك واستكمال العلاج التحفظي.

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جراحة نادرة لاعادة يد مبتورة نهائيا بمستشفي حكومى في الإسكندرية

وأشار إلى أن الفريق الطبي مكون من ١١ طبيب وممرض هم الدكتور اشرف دسوقي استشاري ورئيس قسم جراحه التجميل والحروق وجراحه اليد والدكتور احمد جمال برهامي اخصائي جراحه التجميل والحروق وجراحه اليد والدكتورة مني ندا طبيب مقيم جراحه التجميل والحروق وجراحه اليد والدكتور محمود الشافعي طبيب مقيم جراحه التجميل والحروق وجراحه اليد والدكتور ايمن خليل طبيب مقيم جراحه التجميل والحروق وجراحه اليد والدكتور كريم ممدوح طبيب مقيم جراحه التجميل والحروق وجراحه اليد والدكتور محمد بلبع اخصائي العظام والكسور والدكتور محمود عادل طبيب مقيم عظام والدكتور احمد السيد اخصائي التخدير وصباح وجيهان من فريق تمريض عمليات ابوقير.

جراحة نادرة لاعادة يد مبتورة نهائيا بمستشفي حكومى في الإسكندرية

جراحة نادرة لاعادة يد مبتورة نهائيا بمستشفي حكومى في الإسكندرية

جراحة نادرة لاعادة يد مبتورة نهائيا بمستشفي حكومى في الإسكندرية

جراحة نادرة لاعادة يد مبتورة نهائيا بمستشفي حكومى في الإسكندرية