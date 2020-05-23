شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأت السيدة انتصار السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وكتبت انتصار السيسي، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وأسأل الله أن يكون عيدنا عيد خير ورحمة وسلام، ملؤه الحب والتسامح والمزيد من الاستقرار والأمان لوطننا الحبيب مصر. كل عام وأنتم بخير» الوضع في مصر

اصابات Advertisements 15,003

تعافي 4,217

وفيات 696

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