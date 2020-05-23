شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ المصريين والأمة الإسلامية بعيد الفطر.. ويوجه رسالة لأسر الشهداء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المصريين والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتب «السيسي» عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات والمزيد من الازدهار في سبيل بناء مستقبل أفضل لمصر وكل المصريين.

وأنتهز هذه الفرصة لكي أقدم عظيم العرفان والتقدير لجميع أسر شهداء مصر الابرار، الذين جسدوا اروع الامثلة في الشجاعة والتضحية ليسطروا بطولات تحطمت امامها موجات الارهاب والشر، ولتنعم مصر بالامن والاستقرار ... كل عام وانتم بخير«