شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء جنوب الدلتا تصرف حافز "جهود غير عادية" للمحصلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق المهندس محمد عبد الحكم رئيس مجلس ادارة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء على صرف حافز جهود غير عاديه لجميع المحصلين بالشركة تقديرا للجهد المبذول والعمل لأوقات متأخرة وتحفيزا لهم لرفع معدلات الأداء وزيادة نسب التحصيل بالشركة فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه سيتم صرف حافز بقيمة 100 جنيه لكل من حقق نسبة تحصيل أقل من 70% ، و 250 جنيه لكل من حقق نسبة تحصيل ما بين 70 إلى 80% ، ومن يزيد عن 80% وحتى 90% يحصل على حافز 350 جنيه.

Advertisements

و أشارت شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ، إلى أن أى محصل ينجح فى تحقيق نسب تحصيل أكثر من 90% يحصل على حافز 400 جنيه.