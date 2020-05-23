شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوجه مديرى المديريات بمتابعة آليات عمل المخابز خلال عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الدكتور على المصيلحىُ، وزير التموين والتجارة الداخلية مديرى المديريات بمختلف المحافظات لمتابعة آليات عمل المخابر طوال أيّام عيد الفطر المبارك من خلال تشكيل مجموعات عمل للتأكد من إنتاج الخبز وفقا للمواصفات القياسية وتوفيره للمواطنين.

كما وجه الوزير، بتشكيل لجان لمتابعة توافر أسطوانات البوتاجاز خلال أيام عيد الفطر المبارك مع التنسيق مع الهيئة المصرية العامة للبترول على فتح الشحن أمام المستودعات طبقا للحصص المقررة وذلك من محطات التعبئة الرئيسية التابعة لشركة الغازات البترولية وكذلك تحديد مسؤول عن كل مستودع بوتاجاز للإشراف على عملية توزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية لضمان توافر الأسطوانات المخصصة للاستهلاك المنزلى والتجارى بالأسعار المقررة حتى يحصل المواطن على احتياجاته بسهولة ويسر مع التنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية من خلال شركتى الجملة "العامة والمصرية "والمجمعات الاستهلاكية ووضع خطة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وخاصة الهامة والضرورية ومنها التى يتم صرفها بموجب البطاقات التموينية من البدالين التموينيين ومشروع جمعيتى والمجمعات الاستهلاكية قبل أيام عيد الفطر.

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كانت بدأت منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشراكات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية صرف منتجات كعك العيد ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، كما يتم صرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر مايو الجارى بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين، فى قيام مسؤولى شركات المجمعات الاستهلاكية بتنظيم حصول المواطنين على المنتجات وعدم التزاحم أثناء صرف المقررات التموينية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بعمليات صرف المقررات التموينية.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، حيث يتم طرح كيلو البسكويت نشادر بسعر 50 جنيهًا وبسكويت لوكس بـ 80 جنيهًا وطرح كيلو الكعك السادة بـ60 جنيهًا وطرح الكعك بالملبن بـ 65 جنيهًا للكيلو والكعك بالمكسرات بـ85 جنيهًا للكيلو، وكذلك طرح كيلو بيتى فور سادة بـ65 جنيها وبيتى فور لوكس بـ85 جنيها بجانب طرح غريبة سادة بـ75 جنيها للكيلو وغريبة باللوز بـ85 جنيها وبيتى فور عادى بـ65 وبيتى فور لوكس بـ85 جنيها، كما يتم طرح عروض خاصة للعلب المُشكلة "كعك سادة وبسكويت"، حيث سيتم طرح علبة 1 كيلو بـ 55 جنيها وطرح علبة 2 كيلو مشكل "كعك سادة وبسكويت وبيتى فور وغريبة" بـ125 جنيها وعلبة 3 كيلو بـ185 جنيها وعلبة 5 كيلو بـ 310 جنيهات.

كما تم طرح علب مميزة مشكل بسعر العلبة واحد كيلو "كعك مكسرات، بسكويت لوكس" بسعر 80 جنيها، وعبلة 2 كيلو مشكل مميزة "كعك مكسرات، بيتى فور لوكس، بسكويت لوكس، وغريبة لوز" بسعر 170 جنيها، وعلبة حجم 3 كيلو مشكل "كعك مكسرات، وبيتى فور لوكس، بسكويت لوكس، وغريبة لوز " وعلبة 5 كيلو مشكل "كعك مكسرات، وبيتى فور لوكس، وبسكويت لوكس، وغريبة لوز" بسعر 420 جنيها، كما يتم منح نسبة خصم لطلبات الجملة حتى 5 أطنان بنسبة 10% وما يزيد عن ذلك نسبة 15%.