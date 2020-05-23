شكرا لقرائتكم خبر عن قضايا الدولة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بمناسبة حلول عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم المستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، وأعضاء المجلس الأعلى وجميع مستشاري الهيئة بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشعب المصري العظيم وكبار رجال الدولة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على مصرنا الغالية والعالم العربي والإسلامي والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات، سائلين المولى عز وجل أن يتقبل منا جميعا صيام شهر رمضان المبارك وأن يعيده علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة وأن يحفظ العالم من شر الأمراض والأوبئة وأن يديم على مصرنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والسلامة والاستقرار وأن يحقق الشعب المصري كل ما يتمناه من التنمية والازدهار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما هنأ المستشار أحمد خليفة رئيس نادى مستشاري هيئة قضايا الدولة، وأعضاء مجلس الإدارة، الرئيس السيسي والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك اعاده الله على مصر الحبيبة بالخير والبركات.