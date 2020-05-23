شكرا لقرائتكم خبر عن "سلام سلام" على كل شهيد.. مصر تودع مسلسل "الاختيار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أغنية عنوانها "سلام سلام"، ودعت مصر مسلسل الاختيار، بعد ثلاثين حلقة على مدار شهر رمضان الكريم، ظهر فيها بعض بطولات الجيش المصرى والشرطة المدنية، وما قدموه ويقدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على الوطن.

وفى أغنية " سلام سلام"، أنشدت أصالة بصوتها على صور الشهداء، كلمات الأغنية التى نشرها الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، وفيها ظهر النجم أمير كرارة، وهو يجسد شخصية البطل الشهيد أحمد صابر منسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، والذى استشهد فى كمين البرث بمدينة رفح فى شمال سيناء.

مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.