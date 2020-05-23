شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا مش هتمنعنا.. اعرف طريقة صلاة العيد في المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عيد جديد وفرحة جديدة ولكن منقوصة هذا العام بعد قرار غلق المساجد لمواجهة فيروس كورونا وإلغاء صلاة العيد ، ولكن أجمع العلماء والشيوخ علي إمكانية إقامة شعائر صلاة العيد بالمنازل وسط فرحة أسرية تحمل التكبيرات واكتفاء المساجد بإذاعة التكبيرات عبر مكبرات الصوت. الشيخ أحمد المالكي الباحث الشرعي بمشيخة الأزهر يشرح لنا كيفية صلاة العيد بالمنزل مع إتخاذ كافة طرق الوقاية والحماية للعائلة المصرية ، وأكد المالكي أن صلاة العيد داخل المنزل لا تصحبها خطبة دينية لا قبلها ولا بعدها ، ولكن نصح بالالتزام بتعاليم رسولنا الكريم وإتباع سننه .

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