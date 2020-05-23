شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 2442 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وفقا لخبر عاجل لبثته قناة سكاى نيوز منذ قليل. كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 379. وفى وقت سابق أكدت وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية على كافة أئمة المساجد بعدم إقامة صلاة العيد فى الجوامع أوالمصليات بالمملكة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشى كورونا. وقال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودى الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ- فى بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية - أن ذلك يأتى إلحاقاً لما صدر من الإيقاف المؤقت للجمع والجماعات فى المساجد فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تواصل الوزارة تنفيذها لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد؛ مواكبة لجهود الدولة فى هذا الصدد. Advertisements

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