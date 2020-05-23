شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: توفير حصص الدقيق للمخابز البلدية طوال أيام عيد الفطر المبارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توفير حصص الدقيق للمخابز البلدية طوال أيّام عيد عيد الفطر المبارك، بهدف استمرار إنتاج الخبز البلدى المدعم للمواطنين طوال الوقت بجانب أيضا صرف كيات إضافية كمخزون للمخابز .

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد استعدت لاستقبال عيد الفطر المبارك لمتابعة المطاحن والمخابز بالقطاعين العام والخاص لضمان توفير الخبز للمستهلكين بكافة المناطق بسهولة ويسر، وكذلك المرور على مستودعات البوتاجاز ومحطات تموين السيارات والأسواق خلال فترة العيد للتأكد من توافر مستلزمات العيد والسلع الغذائية والإعلان عن أسعارها ومدى مطابقتها للمواصفات وتوافر أسطوانات البوتاجاز والسولار والبنزين بأنواعه.

وقامت الوزارة، بوضع خطة لتنفيذها خلال فترة عيد الفطر المبارك، وهى متابعة توافر كافة مستلزمات العيد بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية والأسواق والتأكد من جودتها وصلاحيتها وأسعارها ومنها "الكعك والبسكويت "بالمجمعات الاستهلاكية والمخابز الافرنجية ومحال الحلويات وأسعارها وقيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية "شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة" بتوفير وطرح "كعك وبسكويت وبتى فور " بالمجمعات الاستهلاكية.

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وكانت بدأت منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشراكات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف منتجات كعك العيد ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع التى تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز المدعم، كما يتم صرف السلع التموينية ضمن مقررات شهر مايو الجارى بقيمة الدعم المخصص لعدد أفراد الأسرة المقيدين على بطاقة التموين، فى قيام مسؤولى شركات المجمعات الاستهلاكية بتنظيم حصول المواطنين على المنتجات وعدم التزاحم أثناء صرف المقررات التموينية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بعمليات صرف المقررات التموينية

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح كميات كبيرة من منتجات كعك العيد والبسكويت بأشكال مختلفة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين، حيث يتم طرح كيلو البسكويت نشادر بسعر 50 جنيهًا وبسكويت لوكس بـ 80 جنيهًا وطرح كيلو الكعك السادة بـ60 جنيهًا وطرح الكعك بالملبن بـ 65 جنيهًا للكيلو والكعك بالمكسرات بـ85 جنيهًا للكيلو، وكذلك طرح كيلو بيتى فور سادة بـ65 جنيها وبيتى فور لوكس بـ85 جنيها بجانب طرح غريبة سادة بـ75 جنيها للكيلو وغريبة باللوز بـ85 جنيها وبيتى فور عادى بـ65 وبيتى فور لوكس بـ85 جنيها، كما يتم طرح عروض خاصة للعلب المُشكلة "كعك سادة وبسكويت"، حيث سيتم طرح علبة 1 كيلو بـ 55 جنيها وطرح علبة 2 كيلو مشكل "كعك سادة وبسكويت وبيتى فور وغريبة" بـ125 جنيها وعلبة 3 كيلو بـ185 جنيها وعلبة 5 كيلو بـ 310 جنيهات.

كما تم طرح علب مميزة مشكل بسعر العلبة واحد كيلو "كعك مكسرات، بسكويت لوكس" بسعر 80 جنيها، وعبلة 2 كيلو مشكل مميزة "كعك مكسرات، بيتى فور لوكس، بسكويت لوكس، وغريبة لوز" بسعر 170 جنيها، وعلبة حجم 3 كيلو مشكل "كعك مكسرات، وبيتى فور لوكس، بسكويت لوكس، وغريبة لوز " وعلبة 5 كيلو مشكل "كعك مكسرات، وبيتى فور لوكس، وبسكويت لوكس، وغريبة لوز" بسعر 420 جنيها، كما يتم منح نسبة خصم لطلبات الجملة حتى 5 أطنان بنسبة 10% وما يزيد عن ذلك نسبة 15%.